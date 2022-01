Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geparkter VW Passat beschädigt

Lübbecke (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Lübbecke wurde am Mittwoch (05.01.) zu einer Unfallflucht in die Striegauer Straße gerufen. Hier hatte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen abgestellten VW Passat beschädigt.

Den Angaben der Fahrzeugbesitzerin nach hatte sie ihren weißen Pkw am Dienstagnachmittag auf dem Anwohnerparkplatz des Hauses Striegauer Straße 33 abgestellt. Als sie dann am Mittwochnachmittag ihren Wagen wieder nutzten wollte, stellte sie am Fahrzeug eine Beschädigung am hinteren rechten Radlauf fest. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugenaussagen zufolge besteht der Verdacht, dass der Fahrer eines weißen Transporters als Verursacher in Betracht kommt. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Lübbecke.

