Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Lastwagen rammt beim Spurwechsel Auto

Porta Westfalica-Hausberge (ots)

Infolge eines Fahrspurwechsels rammte am Mittwochnachmittag der Fahrer eines Lastwagens ein neben ihm fahrendes Auto. Hierbei zog sich der Fahrer des Pkws leichte Verletzungen zu.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 17.45 Uhr der Fahrer eines Lastwagens die linke Fahrspur der Bundessstraße 482 in Richtung Autobahn. In Höhe Straße "Kirchsiek" wechselte der 48-jährige Varreler auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei rammte er den seitlich neben ihm fahrenden Skoda Superb, an dessen Steuer ein 30-Jähriger Mann aus Porta Westfalica saß. Dieser zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt.

