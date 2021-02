Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Scheibe eines VW Transporters eingeschlagen

Bedburg-Hau (ots)

Am Mittwoch (24.02.2021) schlugen unbekannte Täter in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:20 Uhr die Seitenscheibe eines VW Bullis ein, der an der Straße "Zur Mulde" auf Höhe der Hausnummer 3 geparkt war.

Aus dem Wagen, der als Firmenfahrzeug genutzt wird entwendeten die Täter zwei Taschen in denen sich unter anderem Geldbörsen und persönliche Papiere befanden.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

