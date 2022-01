Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht am Einkaufszentrum - Zeugen gesucht

Lübbecke (ots)

Als ein Mann am Mittwoch, 29.12.2021, zu seinem auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Blase-Kreuzung in der Gehlenbecker Straße stehenden blauen Audi A3 zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der hinteren Tür der Fahrerseite. Das Auto hatte der Fahrer gegen 17 Uhr für rund 15 Minuten unversehrt in einer Parklücke abgestellt. Vom Verursacher des Schadens fehlte hingegen jede Spur.

Hinweise zum flüchtigen Fahrer bitte an die Ermittler des Verkehrskommissariats Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

