Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall im Einmündungsbereich

4.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 12 Uhr im Einmündungsbereich Marienstraße und Brauergasse ereignete. Ein 20-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr die Brauergasse verbotswidrig entgegengesetzt der Einbahnstraße. Als ihm im Einmündungsbereich zur Marienstraße eine 53-jährige Skoda-Lenkerin entgegenkam und er den Pkw rechtsseitig passieren wollte, kommt es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Beteiligten bleiben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Am Freitag gegen kurz vor 20 Uhr befuhren eine 58-Jährige Skoda-Lenkerin sowie ein 46-jähriger Hyundai-Fahrer hintereinander die Pfitzerstraße von Mutlangen kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. An der Ampelanlage im Kreuzungsbereich zur Graf-von-Soden-Straße reagierte der 46-jährige Hyundai-Fahrer zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Pkw auf. Verletzt wurde niemand. Am Hyundai entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro; am Skoda ca. 1.000 Euro.

