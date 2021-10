Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vorderes Kandertal: Pkw überschlägt sich auf Kreisstraße

Freiburg (ots)

Auf der Kreisstraße 6344 legte ein 38-Jähriger am Donnerstag, 28.10.2021, gegen 13.00 Uhr, seinen Pkw auf das Dach. Er war zwischen Wittlingen und dem Wanderparkplatz an der Hohen Straße unterwegs, als er aus hier nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Der Pkw fuhr einen angrenzenden Hang seitlich hoch, in der Folge überschlug sich der Pkw und kam auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der 38-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 3.500 Euro.

