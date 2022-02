Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Pkw kommt von Feldweg ab und verunfallt im Steilhang - Fahrer bleibt unverletzt

Aalen (ots)

Am Samstag gegen kurz nach 12 Uhr wollte ein 74 Jahre alter Mercedes-Lenker seinen Pkw auf einem Feldweg in der Verlängerung der "Hungerbühlstraße" wenden. Der äußerst beengte Rangierbereich in Kombination mit dem schlüpfrigen Untergrund führte letztlich dazu, dass der Pkw bei dem Rangiervorgang von dem Feldweg abkam und den dort befindlichen Steilhang abrutschte. Nach ca. 5-6 Meter kam der Pkw an einem Baum zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Aufgrund des unwegsamen Geländes gestaltete sich die Bergung des Fahrzeugs als schwierig. Hierfür musste das Technische Hilfswerk hinzugezogen werden. Der Sachschaden am Pkw, hervorgerufen durch den Aufprall am Baum, beläuft sich auf zirka 5.000 Euro.

