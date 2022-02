Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Verkehrsunfälle und Roller entwendet

Aalen (ots)

Backnang: Natursteinmauer beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen 09.45 und 10.15 Uhr beschädigte am Freitag ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Wenden eine Natursteinmauer in der Sudetenstraße. Die Steinmauer ist ca. 60 cm hoch und wurde auf einer Länge von ca. 1 m aus der Betonverankerung gerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang, Tel. 07191/ 9090, entgegen.

Backnang: Omnibus gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 12.15 Uhr befuhr ein Gelenkbus mit ca. 15 Schülern an Bord die Kitzbühler Straße in Richtung Bahnhof Maubach. Kurz vor der Einmündung zur Imster Straße fuhr der Bus an einem geparkten Postfahrzeug vorbei. Unmittelbar nach dem Wiedereinscheren kam dem Bus ein weißer Kombi entgegen und streifte den hinteren Teil des Buses, welcher sich noch auf Höhe des Postfahrzeuges befand. Der weiße Kombi, vermutlich ein Skoda, setzte danach seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Schaden am Bus beläuft sich auf ca. 3500 Euro. Das Polizeirevier Backnang, Tel. 07191/ 9090, sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen PKW-Kombi machen können.

Waiblingen-Hohenacker: Roller entwendet - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete gegen 00.15 Uhr eine Anwohnerin, dass drei ihr unbekannte Personen einen fremden Roller in ihrer Garage in der Bittenfelder Straße umgeworfen hätten. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Roller ca. 30 m vom Haus der Zeugin entfernt entwendet wurde. In der Garage haben die drei Täter das Handschuhfach aufgebrochen, divers Unterlagen entwendet und den Roller umgeworfen. Die drei flüchtigen Täter beschrieb die Anwohnerin als ca. 160 cm groß, alle sehr schmal gebaut, ca. 17 Jahre alt und schwarz gekleidet, mit Jogginghose und Kapuzenpulli. Die Polizei in Waiblingen, Tel. 07151/ 950-422, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell