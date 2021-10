Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer - Flüchtiger Fahrer gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Montag (04.10.) gegen 15:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem 14-jährigen Radfahrer und einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer auf der Bensberger Straße im Stadtteil Heidkamp.

Der unbekannte Pkw-Fahrer befuhr mit seinem goldfarbenen Hyundai die Bensberger Straße in Fahrtrichtung Gladbacher Straße, wo er an einer Überquerungshilfe verkehrsbedingt zum Stehen kam. In der Annahme, der Pkw-Fahrer lasse ihn die Straße ebenfalls überqueren, fuhr der 14-Jährige Radfahrer aus Richtung eines Supermarkt-Parkplatzes über die Straße.

Der Pkw-Fahrer übersah den 14-Jährigen und es kam zu einer Kollision, wodurch eine Delle auf der Motorhaube des Fahrzeuges entstand und der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Der Junge wurde von dem unbekannten Mann auf einem nahe gelegenen Supermarkt-Parkplatz nach einem Rettungswagen gefragt. Als er dies verneinte, fuhr der unbekannte Fahrer den 14-Jährigen Radfahrer schließlich noch nach Hause, hinterließ jedoch keinerlei Personalien und fuhr davon.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Pkw-Fahrer, der wie folgt beschrieben werden konnte:

männlich, circa 60 Jahre alt, circa 1,75m groß, kräftige Statur, 3-Tage-Bart, blaue Jeanshose, akzentfreies Deutsch.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg.(ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell