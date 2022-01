Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und Verstoß gegen Bewährungsauflagen

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Wochenende einen 42-jährigen Ivorer und einen 36-jährigen Algerier festgenommen. Beide wurden mit Haftbefehl von der Justiz gesucht.

Am Samstagnachmittag klickten die Handschellen der Beamten auf dem Rastplatz Tunnel an der Bundesautobahn 44. Ein 42-jähriger Ivorer war mit einem Fernreisebus aus Belgien eingereist und wurde von der Staatsanwaltschaft Hannover wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln gesucht. Der Betreffende war vom Amtsgericht in Hannover bereits im Jahr 2017 zu einer 5-monatigen Haftstrafe verurteilt worden. Der 42-Jährige hatte sich damals seinem Haftantritt nicht gestellt und wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Da er bei der Einreise über keine Ausweispapiere verfügte, wurde er zudem wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zur Anzeige gebracht.

Nur 24 Stunden später nahmen die Beamten einen 36-jährigen Algerier in der Vorhalle des Aachener Hauptbahnhofes fest. Der Betroffene hatte gegen Bewährungsauflagen der Justiz in Schweinfurt verstoßen. Im Jahr 2021 hatte das Amtsgericht Schweinfurt ihn wegen Diebstahls zu einer 6-monatigen Freiheitstrafe verurteilt. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wurde damals zur Bewährung ausgesetzt. Da er erneut Straftaten wie Erschleichen von Leistungen und einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz bei der Staatsanwaltschaft Schweinfurt vorliegen hatte, wurde die Bewährung widerrufen. Nach seiner Festnahme wurde der 36-Jährige in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell