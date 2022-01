Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg des grenzüberschreitenden Polizeiteams; 29-jähriger Portugiese auf der Autobahn A 3 bei Emmerich verhaftet

Bild-Infos

Download

Kleve - Emmerich (ots)

Einen 29-jährigen Portugiesen kontrollierte das grenzüberschreitende Polizeiteam der niederländisch königlichen Marechaussee und Bundespolizei am Sonntagnachmittag, 23. Januar 2022 um 14:15 Uhr, auf der Bundesautobahn A 3 an der Anschlussstelle Emmerich in einem in Ahaus zugelassenen VW Golf. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass ein Strafbefehl des Amtsgericht Ahaus gegen den Reisenden wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1800 EUR bezahlen oder eine 90-tägige Haftstrafe verbüßen. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass das benutzte Fahrzeug nicht pflichtversichert ist. Der Portugiese wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle lieferten die Beamten den Mann in das Gefängnis in Kleve ein, da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell