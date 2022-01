Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde am Mittwoch zwischen 16:45 Uhr und 21:00 Uhr im Tannenweg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Balkon der, sich in einem Mehrfamilienhaus befindlichen, Wohnung und gelangten durch das Einschlagen der Balkontür ins Innere. Dort wurden Schränke und Schubladen in sämtlichen Räumen geöffnet und durchsucht. Es wurden mehrere Schmuckstücke entwendet, der Diebstahlschaden beträgt rund 7.000 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

