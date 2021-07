POL-ROW: ++ Unfallflucht auf REWE-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise ++ Junge Radfahrerin angefahren ++ Zeuge beobachtet illegale Müllentsorgung ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Unfallflucht auf REWE-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagmittag auf dem REWE-Parkplatz an der Labesstraße ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Zevener Polizei nach einer noch unbekannten Autofahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte die Frau gegen 12 Uhr beim Rangieren mit einem 28-jährigen Radfahrer. Der Mann kam zu Fall und zog sich eine Schürfwunde am Knie zu. Sein Fahrrad wurde auch beschädigt. Die Unfallverursacherin stieg aus ihrem Wagen aus und erkundigte sich kurz nach dem Befinden des 28-Jährigen. Dann stieg sie in ihr Auto und fuhr davon. Möglicherweise hat sie angenommen, dass die Sache damit erledigt sei. Die Unbekannte oder weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei zu melden.

Junge Radfahrerin angefahren

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kivinanstraße ist am Montagnachmittag eine 13-jährige Radfahrerin verletzt worden. Eine 36-jährige Autofahrerin hatte gegen 16 Uhr mit ihrem Hyundai auf die Bundesstraße fahren wollen und dabei vermutlich die von rechts auf dem Radweg kommende Radlerin übersehen. Die Jugendliche stürzte über die Motorhaube des Pkw und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Zeuge beobachtet illegale Müllentsorgung

Gyhum. Die Zevener Polizei ermittelt derzeit gegen eine 30-jährige Frau wegen des Verdachts der illegalen Müllentsorgung. Die Frau war am Freitag dabei beobachtet worden, wie sie mit ihrem Wagen auf einem Feldweg an der Straße In den Wiesen stand. Wenig später entdeckten Zeugen an dieser Stelle weggeworfenen Unrat. Nachdem der Zeuge den Müll beseitigt hatte, meldete er sich bei der Polizei. Die Beamten entdeckten darin Hinweise, die eindeutig auf die 30-Jährige als Verursacherin hindeuten. Gegenüber der Polizei stritt die Frau die Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz jedoch ab. Die weiteren Ermittlungen sollen das nun klären.

E-Scooter war nicht versichert

Visselhövede. Beamte der Visselhöveder Polizei haben am Montagvormittag die Fahrt einer 28-jährigen Frau auf einem E-Scooter gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Elektroroller nicht pflichtversichert war. Damit war die Fahrt zu Ende. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Jugendliche beschmieren Bushaltestelle

Zeven. Zwei Jugendliche sind am Montagnachmittag dabei beobachtet worden, wie sie in der Kivinanstraße in Höhe des Finanzamtes blaue Zeichen auf eine Bushaltestelle sprühten. Die Zevener Polizei konnte die 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen aufgreifen. Ihre Eltern wurden darüber informiert, dass gegen beide ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet wurde.

Betrug beim Hofladen - Die Polizei ermittelt

Hipstedt. Die Polizei in Oerel ermittelt derzeit gegen einen Mann und eine Frau aus Nordrhein-Westfalen. Beide wurde am vergangenen Samstag dabei beobachtet, wie sie gegen 13.20 Uhr im Barcheler Weg Waren aus einem Hofladen nahmen und in ihren Wagen einluden. Bezahlt hat das Paar dafür aber nicht. Das dürfte ein teurer Einkauf werden.

