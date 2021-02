Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Nissan beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Dienstag kam es zwischen 12.15 und 13.15 Uhr in der Kleine Gartenstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein vor einem dortigen Wohnhaus geparkter schwarzer Nissan Micra wurde dabei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell