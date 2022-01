Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten 23-jährigen Rumänen auf der Autobahn A 52

KKleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Am Sonntagvormittag, 23. Januar 2022 um 10:50 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 52 an der Anschlussstelle Elmpt einen 23-jährigen Rumänen. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die rumänischen Behörden den Reisenden mit einem Auslieferungshaftbefehl wegen diverser Eigentumsdelikte suchten. Im Rahmen der Durchsuchung konnten zudem noch 23 Gramm Marihuana in der Unterhose des Mannes aufgefunden und sichergestellt werden. Er wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf erließ daraufhin eine Festhalteanordnung. Am Montagmorgen wird der Rumäne dem Haftrichter zwecks Eröffnung des Haftbefehls vorgeführt.

