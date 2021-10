Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfall mit Mofa-Fahrerin

Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

Am Sonntag (13.50 Uhr) trug sich in Großbüllesheim an der Kreuzung Barentsstraße und Schneppenheimer Weg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden zu:

An der "Rechts vor Links" geregelten Kreuzung fuhr eine jugendliche Fahrerin (15) aus dem Stadtgebiet Euskirchen mit ihrem Mofa unter Missachtung der Vorfahrtsregel frontal in einen sich auf der Kreuzung befindenden Pkw.

Beim Aufprall zog sich die Mofa-Fahrerin schwere Verletzungen zu, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden.

Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell