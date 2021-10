Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Handy geraubt - Tatverdächtiger festgenommen

Euskirchen (ots)

Am Samstag, gegen 02.30 Uhr, ging ein 31 jähriger auf der ehemaligen Kreisbahnstrecke von der Kessenicher Straße in Richtung Carmanstraße. Hier näherten sich ihm zwei Männer, einer von vorne, der andere von hinten. Er wurde von ihnen unvermittelt geschubst, geschlagen und getreten. Dabei forderten die beiden Männer das Handy des 31 jährigen. Da er es nicht freiwillig herausgab, wurde es ihm weggenommen. Ein 60 jähriger Zeuge kam dem Geschädigten zu Hilfe, wurde aber ebenfalls von den beiden Tätern geschlagen. Durch dieses Eingreifen konnte sich der Geschädigte losreißen und flüchten. Beide wurden durch die Angriffe leicht verletzt. Im Zuge der Fahndung konnte ein 33jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell