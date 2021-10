Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Aufs Navi gehört

Kall-Wallenthal (ots)

Ein 70-Jähriger aus Bergisch-Gladbach befuhr am Donnerstag (13.20 Uhr) die Bundesstraße 266 in Fahrtrichtung Schleiden. Aufgefordert durch sein Navigationsgerät, wendete er seinen Pkw auf der Fahrbahn. Hierbei stieß er mit dem in gleicher Richtung fahrenden 56-Jährigen aus Mechernich zusammen. Beide Fahrer verletzten sich. Beide Pkw waren nicht mehr Fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell