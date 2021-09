Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Heizung brannte

Mechernich-Antweiler (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts schmorte am Dienstagmittag (12.09 Uhr) das Steuergerät einer Ölheizung eines Hauses in der Koloniestraße, das im Verlauf Feuer fing. Das Feuer an der Heizung konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand lediglich Sachschaden an der Ölheizung. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

