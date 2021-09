Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrerin verliert die Kontrolle

Euskirchen (ots)

Eine 16-jährige Kradfahrerin aus Euskirchen verlor am Sonntag (26.09.2021) gegen 18.50 Uhr auf der Straße "An der Liersmühle" in Euskirchen-Stotzheim beim Bremsen die Kontrolle über ihr Krad. Das Krad kollidierte mit der Pkw Front des 53-jährigen Fahrers aus Bad Honnef. Die Kradfahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

