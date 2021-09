Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorrad mit Pkw kollidiert

Euskirchen (ots)

Am Samstagnachmittag (25.09.2021) gegen 16.19 Uhr kam es auf der Landstraße 194 in Euskirchen-Kreuzweingarten zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Motorradfahrer kam aus einer Unachtsamkeit von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit der entgegen kommenden 44-jährigen Pkw-Fahrerin. Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

