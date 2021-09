Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Holzscheune brannte

Mechernich-Hostel (ots)

Eine Zeugin meldete in der Nacht zum heutigen Mittwoch (2.45 Uhr) den Brand einer Holzscheune in der Kreuzgasse. Die Scheune (ca. 40 x 10 Meter), die zu einem Bauernhof gehörte, brannte teilweise ab, die Feuerwehr löschte den Brand. In der Scheune befanden sich drei Karnevalswagen, die durch das Feuer zerstört wurden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache werden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell