Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Raub in Fast-Food Restaurant

Euskirchen (ots)

Zwei Unbekannte forderten in der Nacht zu Montag (3.20 Uhr) unter Vorhalt einer Schusswaffe und einem Schraubendreher Bargeld in einem Fast-Food Restaurant in der Alfred-Nobel-Straße. Anschließend wurden die beiden Mitarbeiter gefesselt. Die beiden Unbekannten entfernten sich mit der Beute von der Tatörtlichkeit.

Die zwei unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 175 cm - schwarze Sturmhaube - schwarzer Pullover - schwarze Jogginghose - osteuropäischer Akzent

Hinweise und sachdienliche Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei Euskirchen telefonisch unter 02251 799 510 sowie 02251 799-0 sowie per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell