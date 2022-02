Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Körperverletzung

Aalen (ots)

Ellwangen: Verkehrsunfall auf der L1060

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro ereignete sich am Samstagnachmittag, um 14:30 Uhr. Ein 46-jähriger VW-Fahrer befuhr die L1060 von Rattstadt in Richtung Ellwangen. Auf Höhe der Einmündung nach Schönenberg nahm ihm ein 60-jähriger Mazda-Fahrer die Vorfahrt. Verletzt wurde hierbei niemand. Nach dem Zusammenstoß war keines der beiden Fahrzeuge fahrbereit, sodass diese abgeschleppt werden mussten.

Aalen: 30-Jähriger vor Döner-Imbiss niedergeschlagen - Zeugenaufruf

Vor einem Döner-Imbiss im Südlichen Stadtgraben brachten fünf bis sechs Täter, am Sonntagmorgen, um 01:30 Uhr, einen 30-Jährigen zu Boden und schlugen grundlos auf diesen ein. Hiervon trug er Verletzungen im Gesicht davon. Zeugen beobachteten, wie sich anschließend ein schwarzer Audi A3 mit hoher Geschwindigkeit entfernte. Ob sich die Täter in diesem Fahrzeug befunden haben, ist unbekannt. Einer der Täter soll einen auffallenden Vollbart getragen haben. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen, unter der Telefonnummer 07361/524-0, zu melden.

Ellwangen: Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer verursachte am Samstagnachmittag, um 13:35 Uhr, in Rindelbach einen Verkehrsunfall. Er befuhr die Straße Im Jagsttal und bog auf die Kressbachstraße in Richtung Rotkreuz ein. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen BMW, kam ins Schleudern und prallte frontal gegen eine Mauer. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der verursachte Gesamtschaden beträgt circa 8.000 Euro. Der Fahrer sowie sein 17-jähriger Beifahrer blieben hierbei unverletzt.

Ellwangen: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ein 64-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Samstagmittag, um 13:15 Uhr, die Hauptstraße in Röhlingen von Ellwangen kommend in Richtung Zöbingen. Als dieser nach links in die Hofackerstraße abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt anhalten. Aufgrund von Unachtsamkeit und ungenügendem Sicherheitsabstand konnte der hinterherfahrende 21-jährige BMW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Schechingen: Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Am Samstagabend, gegen 22:10 Uhr, befuhr ein alkoholisierter 60-jähriger Mercedes-Fahrer die Landstraße von Heuchlingen nach Schechingen. Am Ortseingang Schechingen fuhr er zunächst über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine rechts am Straßenrand stehende Straßenlaterne. Dennoch setzte er seine Fahrt ungefähr 300 Meter fort, stellte seinem Mercedes in der Kronenstraße ab und entfernte sich zu Fuß. Als die Polizei zur Unfallaufnahme eintraf, war nur seine 24-jährige Tochter anzutreffen. Sie behauptete den Unfall verursacht zu haben. Der Verursacher kam schließlich auch wieder zu seinem Auto zurück. Aufgrund von Zeugenaussagen und der Spurenlage im Unfallfahrzeug konnte der 60-Jährige als Fahrer identifiziert werden. Dem 60-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. An der Unfallstelle sowie an dem Mercedes entstand ein Sachschaden von jeweils 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell