Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Einbruch

Aalen (ots)

Waiblingen: Verlorene Ladung - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Samstag, um 10:22 Uhr, die B14 von Stuttgart in Richtung Backnang. Auf Höhe der Anschlussstelle Waiblingen-Nord/Korb verlor er eine Holzbank, mehrere Bettdecken und Stühle aus seinem Fahrzeug. Er hielt daraufhin an und räumte einige Gegenstände von der Fahrbahn. Einer der Stühle beschädigte ein hinterherfahrendes Auto. An diesem entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.500 Euro. Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte beim Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950-442 melden.

Winnenden: Einbruch in Doppelhaushälfte

Die bislang unbekannten Täter öffneten, im Zeitraum von Samstag, 15:30 Uhr, bis Sonntag, 00:15 Uhr, gewaltsam die Kellertüre eines Wohnhauses in Hertmannsweiler, in der Römerstraße und gelangten so in das Innere. Dort durchsuchten sie das Wohnhaus systematisch nach Wertgegenständen und Bargeld ab. Sie entwendeten schließlich Bargeld und einen Koffer mit mehreren Schmuckstücken in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Winnenden unter der Rufnummer 07195/6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell