Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Unfallfluchten, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Rot am See: Auffahrunfall

2.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls von Samstag. Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger VW-Fahrer die Crailsheimer Straße. Es kam auf der Straße zu Stop & Go-Verkehr. Dabei erkannte ein hinter dem VW fahrender 68-Jähriger in seinem Opel zu spät, dass der 21-Jährige sein Fahrzeug abbremste und fuhr auf dieses auf.

Gaildorf: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 9:20 Uhr und Samstag, 9:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße geparkten Kia Stinger bei einem bislang unbekannten Fahrmanöver beschädigt. An dem Kia entstand dabei ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen des Unfalls sich unter Telefon 07971 9509-0.

Oberrot: Brand einer Industrieanlage

Am Sonntag gegen 12:00 Uhr kam es zu einem Brandausbruch in einer Industrieanlage auf einem Firmengelände in der Eugen-Klenk-Straße. Vermutlich hatte sich Material in einer Absauganlage entzündet. Die Feuerwehren Oberrot, Gaildorf und Schwäbisch Hall waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 53 Wehrleuten im Einsatz. Das Feuer konnte von den Floriansjüngern gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Michelfeld: Kinder beschädigen Auto - Zeugen gesucht

Am Sonntag gegen 12:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei Kinder auf Fahrrädern einen in der Wiesenstraße geparkten Opel Grandland mit den Rädern touchierten. Bei den Kindern soll es sich um ein Mädchen und einen Jungen im Alter von 7-10 Jahre gehandelt haben. Beide trugen Fahrradhelme. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell