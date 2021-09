Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Diebin entwendet Essen und eine Flasche Wein

Baden-Baden (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr, kam es am Bahnhof in Baden-Baden zu einem Diebstahl einer Tasche mit leider nicht sehr wertvollem Inhalt. Zunächst hatte eine 48-jährige rumänische Staatsangehörige das spätere Opfer in ein Gespräch verwickelt und ihm in Folge des Gesprächs unbemerkt seine neben ihm abgestellte Tasche entwendet. Als der Bestohlene das Fehlen seiner Tasche bemerkte, begab er sich auf die Suche nach der Diebin und konnte diese bis zu dem Eintreffen der verständigten Bundespolizeistreife festhalten. Durch die Streife wurde die gestohlene Tasche bei der rumänischen Staatsangehörigen aufgefunden und dem bestohlenen Mann zurückgegeben. Da sich in der Tasche lediglich etwas zu essen und eine Flasche Wein befanden muss die Dame nun mit einer Anzeige wegen Diebstahl von geringwertigen Sachen rechnen.

