Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstandshandlungen am Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Am vergangenen Samstagabend wurde die Bundespolizeiinspektion Offenburg, gegen 20:00 Uhr, durch Passanten über eine verletzte Person am Bahnhof in Offenburg auf Gleis 3 informiert. Eine Streife der Bundespolizei und ein Rettungswagen stellten vor Ort einen stark alkoholisierten 46-jährigen deutschen Staatsangehörigen fest. Dieser war aufgrund seiner Alkoholisierung gestürzt und hatte nun Nasenbluten. Da der Mann, sich nicht selbstständig fortbewegen konnte, wurde ihm der Schutzgewahrsam angekündigt. Bei dem Verbringen zur Dienststelle wehrte sich der Mann gegen die Maßnahmen und bedrohte die eingesetzten Polizisten verbal und mit erhobenen Fäusten. Wegen seines aggressiven Verhaltens, wurde der Mann zu Boden gebracht und ihm wurden die Handschließen angelegt. Auf der Dienststelle wurde bei der Durchsuchung des Mannes in seiner rechten Hosentasche ein Einhandmesser aufgefunden. Nach erfolgter Ausnüchterung konnte er die Dienstelle gegen 23:00 Uhr wieder verlassen. Er muss nun mit Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell