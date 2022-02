Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schmorbrand im Keller - Sachbeschädigung an Schulgebäude - Unfallflucht - Strommast umgefahren - Alkoholisiert mit E-Roller unterwegs - Sonstiges

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Sonntag, um kurz vor 15 Uhr, befuhr eine 63-jährige Opel-Fahrerin die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen wollte die Opel-Fahrerin, zum Überholen, auf die linke Fahrspur wechseln. Hierbei übersah sie einen bereits auf der linken Spur fahrenden BMW eines 46-jährigen Fahrers und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Aufgefahren

Um einem Radfahrer beim Rechtsabbiegen die Weiterfahrt zu ermöglichen, hielt am Samstagfrüh, gegen 07:00 Uhr, ein 60-jähriger Audi-Fahrer an der Einmündung Julius-Bausch-Straße an. Eine 26-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Ford-Kuga auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Essingen: Aufgefahren und geflüchtet

Am Samstagfrüh ereignete sich auf der Hauptstraße ein Auffahrunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Gegen 08:35 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Opel-Combo die Hauptstraße in Richtung Lauterburg, als er an der Einmündung Hauptstraße / Rathausgasse wegen einem entgegenkommenden Fahrzeug anhalten musste. Ein nachfolgender Opel-Meriva erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der Fahrer des Opel-Meriva entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern.

Aalen: Unfall bei Fahrbahnwechsel

Gegen 11:00 Uhr befuhr am Samstag ein 55-Jähriger mit seinem VW-Golf die Südrampe in Richtung Ulmer Straße. Beim Fahrbahnwechsel übersah er einen Opel Mokka einer 26-Jährigen und prallte seitlich gegen dieses Fahrzeug. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Aalen: Alkoholisiert mit E-Roller unterwegs

Einen alkoholisierten 26-Jährigen mit einem E-Roller, der in Schlangenlinien die Gartenstraße befuhr, stoppte die Polizei am Sonntagnacht. Bei der Kontrolle stellten die Beamten gegen 02:45 Uhr einen Alkoholwert von über 2 Promille fest. Nach der Atemalkoholüberprüfung folgte deswegen noch eine Blutentnahme im Krankenhaus.

Aalen: Schmorbrand im Keller

Am Sonntag gegen 22:10 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in die Baltenstraße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Keller des Hauses, aufgrund eines technischen Defekts an der Heizungsanlage, zu einem Schmorbrand kam. Durch die starke Rauchentwicklung kam es zu Rußablagerungen im gesamten Keller sowie teilweise im Treppenhaus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Aalen, die mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort waren, löschten das Feuer und lüfteten das Haus, so dass die Bewohner anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Unterschneidheim: Vorfahrt missachtet

Am Freitag, um kurz vor 17 Uhr, befuhr eine 28-jährige Audi-Fahrerin den Oberschneidheimer Weg von Nordhausen in Richtung Unterschneidheim. Beim Abbiegen an einer Kreuzung, kurz nach dem Ortsausgang, missachtete sie die Vorfahrt eines 54-jährigen Opel-Fahrers und stieß mit dessen Fahrzeug zusammen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kerkingen: Zusammenstoß auf Kreuzung

Ein 43-jähriger VW-Fahrer befuhr am Samstag gegen 09.30 Uhr die Holzgasse in Richtung Bopfinger Straße. Im Kreuzungsbereich übersah er eine 20-Jährige die mit ihrem Seat aus Richtung Bopfingen heranfuhr. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Rainau-Buch: Strommast umgefahren

Ein 51-Jähriger Traktorfahrer hat am Samstagmittag im Bereich eines Spielplatzes im "Löhnlesberg" einen Strommast umgefahren. Als Folge fiel gegen 14:00 Uhr in den umliegenden Teilorten der Strom aus. Der Traktorfahrer hatte den Strommasten beschädigt, als er Baumstämme mittels seines Traktors aus dem Wald zog. Beim Zurückschauen bemerkte er den Strommasten nicht und fuhr auf diesen auf. Infolgedessen wurde der Strommast aus der Verankerung gerissen und fiel auf den Traktor. Der Strom musste infolgedessen durch den örtlichen Stromversorger für einige Zeit abgeschaltet werden. Der Traktorfahrer erlitt glücklicherweise hierbei keine Verletzungen.

Ellwangen: Fahrzeug macht sich selbstständig

Am Samstag gegen 20 Uhr stellte eine 24-Jährige ihren Mazda am Marktplatz ab. Da sie vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen, machte sich der Mazda selbständig und rollte gegen einen geparkten VW eines 61-Jährigen. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Riesburg: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte zwischen Samstag 21:00 Uhr und Sonntag 13:00 Uhr einen Schaden von rund 1200 Euro, als er einen Auflieger einer Sattelzugmaschine in der Siemensstraße, an der Einmündung eines dortigen Firmengeländes, beschädigte. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bettringen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Freitag gegen 20:00 Uhr ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Mit seinem VW-Polo befuhr ein 30-Jähriger zur Unfallzeit die Weilerstraße von Weiler nach Schwäbisch Gmünd. Als er aufgrund Gegenverkehr anhalten musste, bremste er zu spät und fuhr deswegen auf einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Caddy einer 28-Jährigen auf.

Mutlangen: Sachbeschädigung an Schulgebäude

Im Rahmen einer Streifenfahrt durch die Polizei wurden am Freitag, gegen 21:30 Uhr, mehrere Sachbeschädigungen an einem Schulgebäude im Rainhaldenweg festgestellt. Bislang Unbekannte beschädigten hier, vermutlich durch einwerfen mit Steinen, mehrere Fensterscheiben. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07171/3580.

Alfdorf: Von Fahrbahn abgekommen

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 78-Jähriger am Sonntagfrüh, gegen 09:45 Uhr, auf der Brucker Sägmühle in Richtung Haselbach mit seinem Opel von Straße ab und fuhr dort auf die am Fahrbahnrand gelagerten Baumstämme auf. Da der Unfallvorhergang bislang unklar ist, bittet die Polizei in Schwäbisch Gmünd um Zeugenhinweise unter 07171/3580. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

