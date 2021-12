Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz Nord LKW-Fahrer durch Messerstich schwer verletzt

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Samstagabend (04.12.2021) ist auf einem Firmengelände in Lübeck St. Lorenz Nord ein Mann durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Der Angreifer konnte von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Warum es zu dem Vorfall kam, ermittelt jetzt die Lübecker Kriminalpolizei.

Gegen 18:55 Uhr wurde die Polizei via Notruf in die Posener Straße alarmiert. Auf dem dortigen Firmengelände einer Spedition trafen die Beamten auf einen 47-jährigen LKW-Fahrer. Dieser wies eine erhebliche Stichverletzung im Halsbereich auf. Nach erfolgter Erstversorgung wurde er unter Begleitung eines Notarztes schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die alarmierten Beamten auf dem Speditionsgelände einen 55-jährigen Mann vorläufig festnehmen, der im Verdacht steht, den 47-jährigen mit einem Messer verletzt zu haben. Hinweise deuten daraufhin, dass der 55-Jährige während der Tat unter Alkoholeinfluss stand.

Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Warum der Angreifer den Geschädigten verletzte, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell