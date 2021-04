Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Drogenschmuggler wollte Glas mit Amphetamin-Bällchen schmuggeln

Bad Bentheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben Sonntagmittag einen Drogenschmuggler erwischt, der ein Glas mit Amphetamin-Bällchen über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln wollte.

Der 60-jährige deutsche Staatsangehörige war mit ihrem PKW über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der intensivierten grenzpolizeilichen Überwachung wurde das Auto von der Bundespolizei gestoppt und auf dem Rastplatz Waldseite Süd kontrolliert.

Bei Durchsuchung des Autos entdeckten die Beamten ein Glas in dem sich mehrere weiße Kugeln in einer gelblichen Flüssigkeit befanden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht der Bundespolizisten, dass es sich bei den Bällchen um Amphetamin handelt.

Die Drogen wurden beschlagnahmt und für die weiteren Ermittlungen an Beamte des Zollfahndungsamtes Essen am Dienstsitz in Nordhorn übergeben, dort werden auch die abschließenden Ermittlungen wegen des Drogenschmuggels geführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell