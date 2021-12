Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Wangels-Karlshof

12 Crosskräder entwendet - Polizei Oldenburg ermittelt

Lübeck (ots)

Aus einer Lagerscheune in Wangels-Karlshof wurden durch unbekannte Täter zwölf Kräder einer Motorradhandlung entwendet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugenhinweise zu diesem Sachverhalt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag (29.11.) und Donnerstag (02.12.) der vergangenen Woche. Am vergangenen Samstag (04.12.) konnte der Polizei die Schadensauflistung von dem 63-jährigen Anzeigenden zugestellt werden. Es wurden 10 Maschinen der Marke KTM, eine der Marke GASGAS sowie eine der Marke Honda entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei 90.000 Euro. Der Abtransport dürfte mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Hinweise zu diesem Sachverhalt erbittet die Polizei in Oldenburg in Holstein unter der Rufnummer 04361-10550 oder per Mail an oldenburg.pst@polizei.landsh.de .

