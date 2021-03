Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter bricht drei Autos und einen Bagger auf; Zeugen gesucht

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drei Autos und einen Bagger auf.

Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz in der Karlstraße, Ecke Richard-Wagner-Straße, in der Alten Sinsheimer Straße und in der Wackerstraße abgestellt. Das Baustgellenfahrzeug stand in der Friedrich-Ebert-Straße.

An allen Fahrzeugen wurden Heck- oder Seitenscheiben eingeschlagen, um an Beute zu kommen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Der Polizeiposten Waibstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise zu den Taten und/oder dem Täter bitte an den Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

