POL-WOB: Brand eines Altpapiercontainers

Wolfsburg, Klieverhagen, nahe der Sportanlagen des TV-Jahn Sonntag, 06.02.2022, 01:32 Uhr

In den frühen Sonntagmorgenstunden geriet im Bereich der Wolfsburger Innenstadt aus bislang ungeklärter Ursache ein größerer Abfallbehälter in Brand. Beim Eintreffen der Polizei stand das gesamte, im Container befindliche, Altpapier in Flammen. Die Flammen schlugen hierbei aus den Einwurfschlitzen des Containers heraus. Die Berufsfeuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle. Eine aufmerksame Passantin hatte den Brand zuvor bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die konkrete Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, die Angaben zu den o.g. Umständen machen können oder aber verdächtige Personen oder Fahrzeuge im o.g. Bereich festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

