Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Einbruch im Hauptbahnhof geklärt - Täter festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung konnten Zivilfahnder der Bundespolizei am Dienstag einen 42-jährigen wohnsitzlosen Mann im Frankfurter Hauptbahnhof festnehmen, der in der Nacht zum 02. Dezember letzten Jahres in eine Kaffee-Bar im Frankfurter Hauptbahnhof eingebrochen und die Wechselkasse mit mehreren hundert Euro entwendet hatte. Mitarbeiter der Kaffee-Bar hatten damals den Einbruch festgestellt und den Einbruch bei der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof angezeigt. Nach seiner Festnahme, wurde er zur Wache gebracht, wo bei ihm Bargeld in Höhe von fast 12.000 Euro gefunden wurde. Da er sich zur Herkunft des Geldes immer wieder in Widersprüche verwickelte und letztlich die Herkunft des Geldes nicht nachweisen konnte, wurde es beschlagnahmt. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde er wieder entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell