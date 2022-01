Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Gefährliche Körperverletzung mittels eines Astes

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen einen 34-jährigen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Am Samstagabend griff der Mann im Wiesbadener Hauptbahnhof einen 50-jährigen Geschädigten von hinten mittels einem Holzstock an und schlug in Richtung seines Kopfes. Dabei erlitt der Geschädigte einen Knochenbruch im Schädel sowie Verletzungen am Ohr und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Hintergründe für den tätlichen Angriff sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei der Festnahme und anschließenden Personalienfeststellung wurde bekannt, dass sich der 34-jährige Täter trotz einer Wiedereinreisesperre in Deutschland aufhält und gegen ihn ein Haftbefehl wegen Wohnungseinbruch besteht. Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

