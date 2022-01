Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Zugbegleiter bestohlen - Täter im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am Dienstag einen 32-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, der gegen 6 Uhr den Zugbegleiter eines im Hauptbahnhof stehenden ICE bestohlen hatte. In einem unbeobachteten Moment hatte der Mann den Koffer des Zugbegleiters aus einem Abteil genommen und unbemerkt den Zug verlassen. Als der Zugbeleiter den Diebstahl bemerkte, meldete er sich bei der Bundespolizei. Aufgrund von Videoaufzeichnungen konnte der Dieb noch am gleichen Tag von einer Streife im Hauptbahnhof erkannt und festgenommen werden. In der Wache wurden bei ihm zwei weiterer Ausweise der Deutschen Bahn AG gefunden und sichergestellt, die aus anderen Diebstählen stammten. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls wird der Mann heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell