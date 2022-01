Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Feuerwehreinsatz - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Auffahrunfall - Unfallbeteiligter gesucht

Die Fahrerin eines blauen Pkw Ford Kombi befuhr am Freitag zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr die Backnanger Straße in Richtung Backnang. Als sich der Verkehr zwischen dem dortigen Feuerwehrgebäude und Abzweigung Spiegelberg zurückstaute, fuhr sie infolge Unachtsamkeit auf einen Pkw Renault Twingo auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Da zunächst unklar war, ob an den Autos ein Sachschaden entstanden war, fuhr die Ford-Fahrerin weiter, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Die Unfallverursacherin wird nun gebeten, sich zur Schadensregulierung mit der Polizei in Suzlbach an der Murr unter Tel. 07193 352 in Verbindung zu setzen.

Urbach: Feuerwehreinsatz

Aus bislang unbekannter Ursache löste am Freitagmorgen gegen 7 Uhr der Feueralarm in einer Firma in der Robert-Bosch-Straße aus. Die Freiwillige Feuerwehr Urbach, die mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte schnell Entwarnung geben - es handelte sich um einen Fehlalarm.

Schwaikheim: Gartenhäuser aufgebrochen

Auf den Gartengrundstücken zwischen Schwaikheim und Schwaikheimer Kläranlage wurden zwischen letzten Dienstag und Freitagmorgen zwei Gartenhütten aufgebrochen. Daraus wurden Gartengeräte der Marke Stihl sowie ein Notstromaggregat der Marke Honda entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet nun unter Tel. 07195 6940 um sachdienliche Hinweise.

