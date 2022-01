Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis und Landkreis Schwäbisch Hall: PKW beschädigt - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Aalen (ots)

Neresheim: PKW beschädigt

An einem Ford Transit, der zwischen Mittwochmorgen und Freitagmorgen auf einem Parkplatz vor einer Gaststätte in der Hauptstraße abgestellt war, wurde eine Scheibe der hinteren Ladetür eingeschlagen. Hinweise auf diese Sachbeschädigung nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 / 919001 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Eine 44-jährige Ford-Lenkerin befuhr am Freitag gegen 6 Uhr die zweispurige Johanniterstraße in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße auf dem linken Fahrstreifen. Am Ende der linken Fahrspur wollte sie den Fahrstreifen nach rechts wechseln und übersah hierbei einen 41-jährigen Lenker eines Ford Mondeo, welcher bereits auf der rechten Spur fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

