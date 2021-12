Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfallflucht

Schaden an Bordstein und Vorgarten entstanden

Issum-Oermten (ots)

In der Zeit von Montag (29. November 2021) um 18.00 Uhr bis Mittwoch (1. Dezember 2021) um 07.30 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden im Vorgarten eines Wohnhauses an der Fasanenstraße in Oermten. Vermutlich geriet der Unbekannte beim Rangieren mit einem großen Fahrzeug im Kurvenbereich nach links über den Bordstein in den Vorgarten. Anschließend entfernte sich der Fahrer pflichtwidrig, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell