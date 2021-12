Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Herongen - Unbekannte versuchen Geldautomaten aufzuflexen

Straelen-Herongen (ots)

In der Nacht zu Samstag (04.12.2021) machten sich drei unbekannte Täter zwischen 03:40 Uhr und 04:00 Uhr an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in der Niederdorfer Straße zu schaffen.

Vermutlich mir einer Handflex versuchten die Unbekannten den Geldausgabeautomaten zu öffnen und beschädigten dabei diverse Gitterstäbe und Kabel.

Als ein Passant auf die Täter aufmerksam wurde, flüchteten die drei Männer zu Fuß in Richtung Ortsmitte.

Alle drei Täter waren dunkel gekleidet und sprachen mit osteuropäischem Akzent. Einer der Täter war mit einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet und trug eine Mütze auf dem Kopf, ein anderer Täter hatte eine helle Tasche bei sich.

Die Kripo Kalkar hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise zu den Personen oder zu Beobachtungen in diesem Zusammenhang unter 02824 880. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell