Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Veert - Zwei Einbrüche

Geldern-Veert (ots)

Am Freitag (03.12.2021) kam es in der Zeit von 07:40 Uhr bis 21:45 Uhr im Bereich Veert zu zwei Einbrüchen. Auf der Straße "Am Neray" verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter im genannten Zeitraum Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus. Sie schlugen das Fenster einer Terrassentür ein und gelangten so ins Innere des Hauses.

Die Einbrecher durchsuchten Schränke im gesamten Haus und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Was die Täter entwendeten ist bislang unklar.

Am Martiniplatz hebelte ein unbekannter Täter gegen 17:50 Uhr auf einem Flachdach eine Tür auf der Rückseite eines Einfamilienhauses auf. Auch hier durchsuchte der Täter mehrere Schränke und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Ob es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell