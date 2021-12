Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Kaufladen

Weeze-Wemb (ots)

Durch eine aufgehebelte Hintertür sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (3. Dezember 2021) unbekannte Täter in einen Kaufladen an der Straße Auf der Schanz eingedrungen. Sie gelangten so zunächst in den Lagerraum des Geschäftes, dann suchten sie das Büro auf. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt über den Garten. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell