Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei gesuchte Straftäter verhaftet

Rheinmünster/Offenburg (ots)

Beamten der Bundespolizei gelang am gestrigen Tag, im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle bei einem Flug aus Kroatien, am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, eine Festnahme. Gegen einen 34-jährigen kroatischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Da er den geforderten Geldbetrag bezahlen konnte, durfte er in Deutschland einreisen und seine Reise fortsetzen. Eine weitere Festnahme gelang den Beamten der Bundespolizei am Offenburger Bahnhof. Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, trafen die Beamten einen 26-jährigen tunesischen Staatsangehörigen an. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle wegen Diebstahl und Erschleichen von Leistungen. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in das Gefängnis eingeliefert.

