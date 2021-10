Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Körperverletzung im Bahnhof Offenburg/Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Am vergangenen Freitagmittag (15.10.2021) gegen 14:55 Uhr kam es im Bahnhof Offenburg, in der Südunterführung am Treppenaufgang zu Gleis 3/4, zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Reisenden. Eine bislang unbekannte männliche Person habe die geschädigte Reisende von hinten gestoßen, sodass Sie in Richtung Wand zum Treppenaufgang Gleis 3/4 stolperte und mit einem weiteren Reisenden zusammenstieß, bevor sie anschließend auf den Boden stürzte. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum bislang unbekannten Tatverdächtigen machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell