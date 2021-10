Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Einbruchsdiebstahl zwei Tatverdächtige festgenommen

Bühl (ots)

Nach dem gestrigen Einbruchsdiebstahl in einen Imbiss im Bahnhof Bühl, konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die beiden 20- und 33-jährigen tunesischen Staatsangehörigen wurden durch Streifen des Polizeireviers Bühl und der Bundespolizeiinspektion Offenburg unmittelbarer nach dem Einbruch in Tatortnähe angetroffen. Bei der Durchsuchung der von ihnen mitgeführten Rucksäcke wurde vermeintliches Diebesgut aufgefunden. Zudem konnten am Tatort zahlreiche Spuren gesichert werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stehen sie unter dringendem Tatverdacht, gegen 04:00 Uhr ein Fenster aufgehebelt und sich auf diese Weise Zutritt zum Gebäude verschafft zu haben.

In den vergangenen drei Monaten kam es durch bislang unbekannte Täterschaft bereits zu mehreren Einbrüchen im benachbarten Backshop im Bahnhof Bühl. Des Weiteren wurden gestern Nacht (14.10) mehrere Fahrzeug-Aufbrüche im Stadtgebiet Bühl festgestellt, sowie zwei Fahrräder in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Bühl entwendet. Ob die beiden Festgenommenen mit diesen Taten in Verbindung stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Personen entlassen. Sie müssen nun mit Anzeigen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung rechnen.

