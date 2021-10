Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei deckt Ausweismissbrauch auf

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend einen Ausweismissbrauch aufgedeckt. Ein 35-jähriger Algerier, der an der Tram Haltestelle an der Kehler Europabrücke kontrolliert wurde, zeigte einen französischen Ausweis vor. Den Beamten fiel auf, dass das im Dokument angebrachte Lichtbild nicht mit dem tatsächlichen Ausweisinhaber übereinstimmte. Eine Überprüfung des Dokumentes in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass das Dokument als entwendete Urkunde ausgeschrieben ist. Auf Nachfrage gab er an, algerischer Staatsangehöriger zu sein und seinen algerischen Reisepass verloren zu haben. Im Rahmen der polizeilichen Vernehmung gab er an, dass Dokument in Straßburg gefunden zu haben. Der 35-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgeschoben. Das missbräuchlich verwendete Dokument wurde sichergestellt.

