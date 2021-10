Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Gehweg mit Farbe beschmiert

Nordhorn (ots)

Am 2. Oktober kam es gegen 19.30 Uhr vor der Kreuzkirche an der Jahnstraße in Nordhorn zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschmierten den dortigen Gehweg mit weißer Farbe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

