Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit falschen Ausweis, Haftbefehl und Drogen unterwegs

Kehl (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden haben Beamte der Bundespolizei, im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, einen falschen Ausweis und mehrere Subutex-Tabletten sichergestellt. Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses aus Frankreich, legte ein 45-jähriger georgischer Staatsangehöriger einen gefälschten slowakischen Ausweis vor. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich dann heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls bestand. Zudem wurden bei ihm mehrere Subutex-Tabletten aufgefunden, die er illegal von Frankreich nach Deutschland gebracht hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Verbüßung einer Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten in das Gefängnis gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell