Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Neuendeich

Haselau - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbrüchen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (18.08.2021) ist es in Neuendeich und Haselau zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen, zu denen die Krimianalpolizei Pinneberg nach Zeugen sucht.

Nach derzeitigem Stand drangen Unbekannte zwischen 07:00 und 17:50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Oberrecht in Neuendeich ein, durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld.

Am späten Vormittag zwischen 10:00 und 12:10 Uhr kam es in der Haseldorfer Chaussee in Haseldorf ebenfalls zu einem Einbruch, bei dem der/die Täter ebenfalls Bargeld erlangten.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg suchen jetzt nach Zeugen und bitten unter 04101 2020 oder sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell